Neymar in tranen met draagberrie van veld gedragen na “gewelddadige tackle”, vader is woest: “Wanneer stopt het? Doe iets!”

In de Franse topper is Paris Saint-Germain zondagavond de boot in gegaan tegen Olympique Lyon, met Jason Denayer negentig minuten tussen de lijnen. De Parijzenaars verloren thuis met 0-1. In de slotfase moest Neymar op de koop toe op een draagberrie van het veld gedragen worden na een smerige tackle.

Hoewel de eerste helft gelijk opging, was het toch Lyon dat met een voorsprong de kleedkamer introk. Tien minuten voor de rust bracht Tino Kadewere met zijn vijfde van het seizoen de uitploeg op voorsprong.

Na de pauze hadden beide ploegen nog kansen, maar er vielen geen goals meer. Lon wint zo voor het eerst sinds 2007 in het Parc des Princes. Hierdoor springt het over PSG naar de tweede plaats. Het deelt nu de leiding met het Lille van Jonathan David. PSG volgt op één punt van dit leidersduo.

Neymar

Maar na een smerige overtreding op Neymar werd Lyon-middenvelder Thiago Mendes in de blessuretijd nog met rood van het veld gestuurd. Door deze charge kon Neymar niet meer verder. De onfortuinlijke Braziliaan verliet het veld in tranen vanop een draagberrie.

De vader van de Braziliaanse ster was na afloop niet te spreken over de tackle. “Hoe lang nog?”, aldus Neymar Santos Sr. “Hoe meer we erover praten, hoe meer we eraan herinnerd worden aan deze overdaad aan geweld. Waarom remmen we hen niet af bij de eerste fout, in plaats van te wachten tot de 7de, 8ste of 9de? Moeten we de VAR erbij halen om iemand te kunnen uitsluiten? Heb je de VAR echt nodig om deze gewelddadige tackle te zien? Moet iemand eerst pijn lijden? Dit was een gewelddadige schaar langs de zijkant, zonder zelfs in een defensieve positie te staan. We voeden enkel dit soort spelers en houdingen, waardoor het voetbal verliest. Doe iets!”

Foto: AFP

