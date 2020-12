Twee mensen in het ziekenhuis, dan moeder en kleutertje (4) gecarjackt: “Die dolleman moet gevat worden”

Rijkevorsel -

De politie is nog steeds met man en macht op zoek naar een voortvluchtige chauffeur die zaterdagavond in Rijkevorsel eerst twee zware ongevallen veroorzaakte, en vervolgens bij een carjacking een moeder en een kleuter (4) meenam op zijn waanzinnige rit. De moeder moest doodsangsten doorstaan, twee jonge mensen liggen in het ziekenhuis.