CD&V wil makkelijker DNA laten afnemen bij dood spoor

Wanneer een onderzoek op een dood spoor zit, moet het gerecht makkelijker DNA-stalen kunnen afnemen. Toch voor ernstige misdrijven zoals verkrachtingszaken, terrorisme of mensenhandel. Dat staat in een wetsvoorstel dat CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten heeft ingediend.

Momenteel kan het gerecht nu ook al beslissen om DNA af te nemen, maar enkel bij verdachten en die kunnen dat weigeren. Verherstraeten wil dat nu uitbreiden wanneer een gerechtelijk onderzoek echt vastzit en er toch ergens DNA-sporen zijn gevonden. In dat geval moet het onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn om bij een grotere groep mensen DNA af te nemen. Verplicht.

Verherstraeten verwijst naar de recente assisenzaak over de moord op het bejaarde koppel Jules Bogaerts en Jeanne Jacobs uit 1991, die enkel kon worden opgelost omdat jaren later bij vijftig vrouwen DNA-stalen werden afgenomen. Eén iemand weigerde, maar deed het later toch vrijwillig: de achternicht die onlangs schuldig werd bevonden aan moord. De CD&V’er wil dergelijke DNA-afnames voortaan dus verplichten. “Vele zaken komen door de strenge wetgeving over DNA-afnames op een dood spoor te zitten. Soms blijven gevaarlijke misdadigers zo op vrije voeten. Bij zeer ernstige misdrijven lijkt het ons daarom opportuun om de mogelijkheden van de onderzoeksrechter om DNA-stalen te bevelen uit te breiden.”