Vier agenten beschuldigd van mishandeling asielzoekers

Een politieagent en drie grenswachten zijn beschuldigd van het slaan van asielzoekers in de buurt van het vluchtelingenkamp Kara Tepe, op het eiland Lesbos.

Vorige vrijdag circuleerde een video op sociale media waarop de vier twee asielzoekers die terugkwamen van een supermarkt in elkaar slaan, zelfs nadat ze hen hadden geboeid. De vier mannen, die zich moeten verantwoorden voor mishandeling, marteling en het overtreden van antiracismewetten, werden zaterdag in beschuldiging gesteld na een onderzoek door de afdeling interne zaken van de politie. Ze kwamen vrij in afwachting van hun proces.