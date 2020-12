Pro League komt vandaag samen: volgend jaar nog meer beloftenploegen in 1B en nog twee seizoenen met 18 clubs in 1A

De Pro League neemt vandaag enkele belangrijke beslissingen met betrekking tot het komende seizoen. Nog een seizoen langer met 18 clubs in 1A (tot en met 2022-23 dus), er komen beloftenteams in 1B en 1ste amateurs en de licentievoorwaarden voor amateurclubs om naar 1B te promoveren worden versoepeld.

Het is natuurlijk de Pro League, de verzameling van profclubs, en dan kan er op het laatste moment nog één en ander veranderen. Dat bewees het begin van de coronacrisis toen de profclubs gedurende maanden telkens andere plannen ontvouwden om de competitie stil te leggen en het volgende seizoen aan te vatten.

Geen drie dalers (tot 2023)

Het plan dat vandaag op tafel ligt, is uitgetekend. Zoals in de beste politique politicienne is het een aan het ander gekoppeld. Op vraag van de K11, de kleinere clubs uit 1A, worden de drie dalers die voor volgend seizoen waren voorzien met een seizoen uitgesteld. Door de coronacrisis komen veel van die kleine clubs in geldnood. Met drie dalers komend seizoen plus nog een club die met de nummer twee uit 1B een barragewedstrijd moet spelen, wordt er dan een volledig seizoen met het mes op de keel gespeeld. Bovendien zijn de drie clubs die dan al zeker moeten degraderen financieel ten dode opgeschreven.

Extra beloftenteams

De grote clubs uit 1A willen de kleinere clubs gratie geven. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Ze moeten zich akkoord verklaren met het verder integreren van beloftenteams in 1B. Dit seizoen werden de U23 van Club Brugge al in 1B ondergebracht. Ook Anderlecht, Genk en Standard willen een beloftenteam in 1B. Gent, Antwerp en Charleroi verzoenen er zich mee om hun beloftenteam in de hoogste amateurreeks te laten aantreden. Wel onder de voorwaarde dat hun team kan promoveren. 1B zou dan uit 12 tot 18 clubs kunnen bestaan.

Club NXT, de beloften van Club Brugge, mogen dit seizoen al proeven van 1B. Foto: BELGA

Versoepelde licenties

De amateurs die altijd tegen die opzet waren, zijn zoet gemaakt door de belofte van de Pro League om de licentievoorwaarden voor promotie naar 1B danig te versoepelen. Zo kan een club als THES Sport, vorig seizoen kampioen maar onvoldoende adelbrieven voor de licentiecommissie, nu wel in 1B terechtkomen.

De Pro League zou echter de Pro League niet zijn als er geen oppositie is tegen dit plan. De 1B-clubs en ook enkele uit de K11 zullen zich laten horen. De 1B-clubs Union, Westerlo en Lommel voelen zich tekortgedaan omdat ze al jaren het onderste uit de clubkas schrapen om te voldoen aan de licentievoorwaarden en zien nu dat amateurclubs die licentie in hun ogen bijna gratis krijgen. Bovendien wordt er gevreesd voor competitievervalsing als beloftenteams voor de ene wedstrijd wel en voor de andere niet A-spelers gebruiken.

Financiële compensatie

Clubs uit de K11 vrezen dan weer voor concurrentievervalsing als de topclubs ermee kunnen schermen dat jonge talenten in hogere competities als 1B en de eerste amateurreeks terecht kunnen. Daarom wordt vanwege de G5 aan de 1B-clubs een financiële compensatie van 500.000 euro beloofd. Eleven Sports is alvast niet bereid om het tv-geld van 103 miljoen te verhogen omdat er met een grotere 1B-afdeling meer wedstrijden zullen zijn.