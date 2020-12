Spionagesatelliet succesvol gelanceerd vanop Cape Canaveral

Met drie maanden vertraging heeft de VS in de nacht van zaterdag op zondag een spionagesatelliet gelanceerd.

Vanop ruimtebasis Cape Canaveral in Florida vertrok om 02.09 uur Belgische tijd een Delta-IV Heavy draagraket. Het 71 meter hoge gevaarte van lanceerbedrijf United Launch Alliance zette zowat 6,5 uur later een Amerikaanse spionagesatelliet in de ruimte af. Het betreft een kunstmaan voor het Nationaal Reconnaisance Office, dat inlichtingen vanuit de ruimte verzamelt.

De lancering was eerder vijf keer uitgesteld wegens technische problemen en het weer. Het was de twaalfde missie van een Delta-IV Heavy.