Antwerp en Club kennen vandaag hun tegenstander in de Europa League: wat hopen de coaches Clement en Leko?

Club Brugge en Antwerp kennen vanmiddag om 13 uur hun tegenstander in de 1/16de ­finales van de Europa League. De heenwedstrijden worden afgewerkt op donderdag 18 februari. Club mag op verplaatsing beginnen, Antwerp speelt eerst thuis.

Clement: “Ik ben gelukkig met elke tegenstander”

Met Benfica, Dynamo Kiev, Lille, Salzburg en Olympiakos hebben we al snel de meest spraakmakende namen gehad uit de pot van niet-reekshoofden. Het wordt vandaag vooral duimen voor een ploeg à la Molde, Granada, Rode Ster of Slavia Praag: sportief haalbaar voor Club.

“Eigenlijk ben ik altijd gelukkig met zo’n loting”, gaf ­Clement mee. “Als we een grote naam trekken, wordt het een mooie uitdaging. En bij een mindere tegenstander hebben we meer kans om door te gaan. Maar we mogen niet vergeten dat álle ploegen in dit stadium van het toernooi gewoon veel kwaliteiten hebben. Want anders zouden ze daar niet staan.” (jve)

Leko: “Een kans tegen Ajax, PSV en Rangers”

Zoals heel Antwerp kijkt Ivan Leko uit naar de loting voor de volgende ronde van de Europa League. “We moeten natuurlijk niet te hoog van de toren blazen, we zijn nog nieuw in Europa”, aldus de Antwerp-trainer. “Het is lang geleden dat we hier stonden. Door onze tweede plaats in de poule zullen we wat geluk moeten hebben met de loting. Ik hoop op een tegenstander waartegen we toch een kans maken. Dan denk ik aan Ajax, PSV en Glasgow Rangers, zonder te beweren dat dit geen sterke teams zijn. Ik ben vooral blij dat we opnieuw in de trommel zitten. Da ’s voor iedereen binnen de club een moment om naar uit te kijken.”(dige)

Reekshoofd:

Manchester United, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Ajax, AS Roma, Arsenal, Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester, AC Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagreb, Hoffenheim

Niet-reekshoofd:

Krasnodar, RB Salzburg, Dinamo Kiev, Olympiakos, Young Boys Bern, Molde, Slavia Praag, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Rode Ster Belgrado