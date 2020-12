Premier van Swaziland (52), die positief testte op coronavirus, overleden

Ambrose Dlamini maakte vier weken geleden bekend dat hij besmet was. Twee weken geleden werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Foto: AFP

De eerste minister van Swaziland, in het zuiden van het Afrikaanse continent, is zondag overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Hij werd 52. Dat meldt de regering van Swaziland, zonder de doodsoorzaak te verduidelijken. Vier weken geleden maakte de premier, Ambrose Dlamini, wel nog bekend dat hij positief had getest op het coronavirus.

Dlamini was sinds 1 december opgenomen in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Twee weken eerder, op 15 november, had hij zijn positieve test bekendgemaakt, maar eraan toegevoegd dat hij asymptomatisch was en zich goed voelde.

Voor zijn aanstelling als premier in oktober 2018 was Dlamini actief in het zakenleven. De rol van de regering in Swaziland is heel beperkt: koning Mswati III, aan de macht sinds 1986, benoemt er de ministers en controleert het parlement. In het arme land mogen politieke partijen niet deelnemen aan verkiezingen.

Ook Burundese president

Voor de zomer was er al het plotse overlijden van de Burundese president Pierre Nkurunziza. Officieel klonk het dat hij overleed aan een hartaanval, maar algemeen wordt aangenomen dat hij bezweek aan het coronavirus.