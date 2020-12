Trump kan coronavaccin maandag als een van eersten krijgen

De Amerikaanse president Donald Trump en enkele van zijn naaste medewerkers krijgen de eerstkomende dagen als eersten het coronavaccin aangeboden. Trump zou maandag al een eerste prik kunnen krijgen, weet Bloomberg. Volgens de New York Times is nog niet duidelijk hoeveel vaccins in het Witte Huis toegediend zullen worden of hoeveel er nodig zijn.

Het nieuws komt er kort nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) vrijdag het gebruik van het vaccin ontwikkeld door Pfizer en BioNTech toeliet in de VS. Eerder was al aangekondigd dat zorgpersoneel en bewoners van rusthuizen de eersten zouden zijn die het vaccin toegediend zouden krijgen. Ook hooggeplaatste regeringsleden behoren tot de prioritaire groep.

De Amerikaanse regering heeft 100 miljoen dosissen van het vaccin vooruit besteld, goed voor 50 miljoen van de 328 miljoen Amerikanen.

De vaccinatie van regeringsfunctionarissen zou verspreid over de volgende tien dagen gebeuren, zodat belangrijk overheidspersoneel de mogelijke bijwerkingen niet tegelijk doormaakt, aldus nog Bloomberg. De plannen werden aan Bloomberg bevestigd door John Ullyot, woordvoerder van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad.

Trump werd begin oktober in het ziekenhuis opgenomen wegens Covid-19. Hij benadrukte daarna meermaals dat hij immuun zou zijn.

