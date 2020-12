Daling van aantal ziekenhuisopnames lijkt af te vlakken, coronabesmettingen nemen toe

Nu het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land weer toeneemt, lijkt ook het aantal corona-opnames in de ziekenhuizen op weg naar een plateau. Het gemiddelde aantal opnames kent nog een heel lichte daling (-2 procent) in vergelijking met de week ervoor.

Maandag meldt gezondheidsinstituut Sciensano in de voorlopige cijfers op zijn dashboard gemiddeld 185 opnames in de laatste zeven dagen, zondag waren dat nog gemiddeld 178 opnames en een daling met 5 procent.

Er liggen nu nog 2.832 mensen in de Belgische ziekenhuizen (een toename met 2 procent), van wie 617 op intensive care (-2 procent).

In de periode van 4 tot 10 december waren er dagelijks gemiddeld 2.231 nieuwe besmettingen, of 3 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Behalve in West-Vlaanderen kent het aantal besmettingen nu ook in Oost-Vlaanderen een opvallende toename, met respectievelijk 12 en 11 procent.

Enkel het aantal overlijdens daalt nog sterk, al vlakt ook die daling heel geleidelijk af in vergelijking met de voorbije dagen. Maandag worden nog gemiddeld 90 overlijdens per dag gemiddeld, een daling met bijna 19 procent tegenover de week voordien.

In totaal zijn in ons land nu al 608.137 bevestigde besmettingen geregistreerd sinds de start van de pandemie. Er waren ook 17.951 overlijdens sinds maart.