Amerikaanse ministeries getroffen door grootscheepse cyberaanval “van Russen”

Verschillende Amerikaanse ministeries, zoals dat van Financiën en Handel, maar ook andere Amerikaanse overheidsdiensten, zijn getroffen door een grootscheepse cyberaanval. Dat melden Amerikaanse media. Aan CNN bevestigde het ministerie van Handel dat hackers een van de departementen van het ministerie viseerden. De Washington Post schrijft dat hackers met banden met de Russische geheime dienst SVR hiervoor verantwoordelijk zijn.

Het is nog onduidelijk welke en hoeveel informatie de hackers konden bemachtigen. Ze zouden wel al maanden bezig geweest zijn.

Reuters schrijft dat de aanvallen gelinkt zijn met de campagne waarvan ook FireEye het slachtoffer werd. Dat IT-beveiligingsbedrijf, dat vaak wordt ingeschakeld door de Amerikaanse autoriteiten, meldde op 8 december dat het aangevallen werd door een “bijzonder gesofisticeerde actor”. Het bedrijf zegt te vermoeden dat het om een aanval door een land gaat. “Deze aanval is anders dan de tienduizenden incidenten die we de afgelopen jaren hebben aangepakt”, klonk het in een verklaring.

In hetzelfde statement had het bedrijf al aangegeven dat de hackers bij FireEye op zoek waren naar informatie over bepaalde overheidsklanten. Uit de eerste onderzoeken bleek dat ze die informatie niet bemachtigd hebben.

Volgens de Washington Post werd de FBI ingeschakeld.