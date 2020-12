Labo’s onderzoeken corona-uitbraak in Mols rusthuis: sintbezoek enige oorzaak of niet?

Mol -

61 bewoners en veertien medewerkers van Woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol zijn positief getest op corona. De besmettingen werden opgemerkt een week nadat een hulpsint op bezoek was geweest. De zaak lokt veel reacties uit, ook uit wetenschappelijke hoek. Want is het wel zeker dat de hulpsint voor alle besmettingen zorgde? Daarom vindt een onderzoek plaats naar het genetisch materiaal van het aanwezige virus.