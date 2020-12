Wie had dit gedacht? Vijf Europese topcompetities kennen allemaal een verrassende leider

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een van de gekste ooit. Door de coronacrisis is zowat alles overhoop gegooid, ook in het voetbal. En dat zorgt nu voor onverwachte leiders in de ‘Big Five’.

Zowel in Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en zelfs Frankrijk gaan er ploegen aan kop die bijna niemand daar op dit moment in de competitie verwacht had.

In La Liga denk je altijd aan FC Barcelona en Real Madrid, maar op dit moment leidt Real Sociedad de dans in Spanje. De ploeg van Adnan Januzaj telt na 13 speeldagen 26 punten, mede dankzij een beresterke defensie met nog maar zes tegengoals. Atlético Madrid telt evenveel punten én een nog betere defensie (vier tegendoelpunten), maar scoorde twee keer minder. De club van Diego Simeone heeft wel twee matchen minder gespeeld. Real is derde met 23 punten, Barcelona zelfs pas achtste met 17 punten.

Foto: Photo News

De Premier League wordt na twaalf speeldagen geleid door Tottenham. Toby Alderweireld en co pakten tot nu toe 25 punten. Dat zijn er evenveel als Liverpool, maar de Spurs hebben een beter doelsaldo. Daarna is het al wachten op Chelsea op de vijfde plek voor nog een club uit de zogenaamde top zes. Man United is achtste, Man City negende en Arsenal pas vijftiende.

Naar de Serie A, waar Milan na enkele zwalpende jaren eindelijk nog eens meedoet voor de ‘scudetto’. De Rossoneri lieten twee punten liggen dit weekend, maar behielden hun leiderspositie met 27 punten uit elf wedstrijden. Milan is de enige ploeg in Europa die dit seizoen nog niet verloor, in alle competities. Ook titelhouder (x9) Juventus verloor nog niet in de Serie A, maar staat pas vierde achter Inter en Napoli. AS Roma is zesde en Lazio zelfs pas negende op dit moment.

Bayern is normaal gezien ‘outstanding’ in de Bundesliga, maar na telt na elf speeldagen één punt minder dan leider Bayer Leverkusen. Daar maakte Leon Bailey (ex-Genk) afgelopen weekend een regelrechte wereldgoal tegen Hoffenheim. Bayern sukkelt vooral defensief, met al zeventien tegengoals. Leipzig is derde, Dortmund vijfde en op zoek naar een nieuwe trainer.

Foto: ISOPIX

En dan is er ook nog de Ligue 1, waar PSG al jarenlang alles kapot speelt. Dat is dit seizoen toch wat anders. We zijn veertien speeldagen ver in Frankrijk en de Parijzenaars verloren al vier keer. Daardoor tellen ze één punt minder dan Lyon én Lille. De ploeg van Jonathan David gaat aan kop dankzij een beter doelsaldo dan de ploeg van Jason Denayer. Marseille is vierde, Monaco zesde.

