Herman Goossens “zeer enthousiast” over proefproject met sneltesten bij huisartsen, maar waarschuwt voor derde golf

Professor microbiologie Herman Goossens is naar eigen zeggen enthousiast over het proefproject bij enkele huisartsenpraktijken om sneltesten te gebruiken. Ze zijn bijzonder accuraat en betrouwbaar. Aan de andere kant is hij beducht voor een derde kerst-golf.

Met een sneltest krijg je binnen het kwartier een diagnose. Ze worden nu al gebruikt in woon-zorgcentra, maar maandag wordt een proefproject uitgerold in 14 huisartsenpraktijken. Huisartsenvereniging Domus Medica noemt het een cruciaal onderdeel van de exit strategie en om een derde golf te vermijden. “De bedoeling van het pilootproject is om het gebruik van de sneltesten uit te testen”, zegt Roel Van Giel van Domus Medica aan VRT. “De sneltesten zullen gebruikt worden bij coronapatiënten met symptomen. Voor die groep blijken die testen zeer betrouwbaar. Daar is geen discussie over.”

“De tests die we gekozen hebben voor de eerstelijnszorg zijn bijzonder betrouwbaar”, bevestigt ook professor Goossens bij Radio 1. “Een aanvullende PCR-test is niet nodig.” Volgens de professor zijn deze tot 95 procent betrouwbaar, zeker bij patiënten met symptomen.

“Het proefproject loopt tot 6 januari”, zegt de professor nog bij Radio 1. “Vervolgens gaan we dat evalueren en de betrokken huisartsen bevragen. We hopen daarna dit op grote schaal uit te rollen.” Professor Goossens verwacht overigens dat de evaluatie van deze tests positief zal zijn.

Wel waarschuwt de professor voor een eventuele derde (kerst-)golf. “We hebben gezien wat Thanksgiving teweeg heeft gebracht in de VS. Als bij ons zich een gelijkaardig scenario voltrekt, dan is dat bijzonder verontrustend.” Vooral omdat zo’n derde golf enorme druk zou leggen op de vaccinatiecampagne die dan van start moet gaan. “Dat zou dramatisch zijn”, klinkt het nog.