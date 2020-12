Verdacht overlijden van vrouw in Aat

In de Henegouwse stad Aat is zondag het levenloze lichaam van een vrouw ontdekt. Dat bericht de krant Nord Eclair maandag. De doodsoorzaak van de moeder van vier kinderen is nog onbekend.

De politie van Aat deed zondag een tussenkomst in een woning in de rue des Récollets, in het stadscentrum, waar het levenloze lichaam van een vrouw werd ontdekt. Haar vier kinderen werden geëvacueerd en er is voor opvang gezorgd. De technische diensten van de federale politie kwamen ter plaatse.

Het parket van Bergen-Doornik wenste zondagavond geen enkele toelichting te verschaffen over dit overlijden, dat wel werd bevestigd door de korpschef van de politiezone Aat.