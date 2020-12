Hoboken - Een vrouw is maandagochtend overleden na een steekpartij in Hoboken. Die gebeurde in de Lissabonstraat.

De feiten zouden te kaderen zijn in de familiale sfeer. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan haar verwondingen. Het Antwerpse parket bevestigt de feiten maar kan nog niet meer details geven over de omstandigheden of de dader.

Verder informatie ontbreekt voorlopig.