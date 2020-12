Jongeren hacken projector Provinciehuis in Leuven: porno in plaats van hartverwarmende slogan

Leuven -

Aan het Provinciehuis in Leuven kon je vrijdagavond porno bekijken op de achterkant van het gebouw. De stad heeft daar een projector staan die tekstboodschappen toont op de muur, maar enkele jongeren braken in in het tentje waar de projector staat en veranderde de slogan in wel erg expliciete beelden. De projectie werd snel afgezet door de politie, maar een aantal buurtbewoners zagen alles gebeuren. De daders worden momenteel nog gezocht.