Magistraat valt ziek uit, assisenproces rond etherdood van Ferre (8) moet herbeginnen met nieuwe rechter

Brugge - Het assisenproces rond de etherdood van Ferre (8) moet opnieuw beginnen. Een van de rechters is afgelopen weekend ziek geworden. Het proces rond Ann Vandekerckhove (46), de mama van Ferre, moet maandag dus herbeginnen met een nieuwe magistraat.

Op de tweede dag van het assisenproces rond de dood van de kleine Ferre zou maandagochtend normaal gesproken beschuldigde Ann Vandekerckhove (46) door voorzitter Willem De Pauw ondervraagd worden. Maar bij aanvang van de zitting blijkt dat een van de drie magistraten op het proces ziek is geworden. “We hebben gisterenavond het probleem ondervonden dat de bijzitter onwel is geworden”, zegt voorzitter Willem De Pauw. “Het gaat niet om Covid, dat kan ik u vertellen, maar hij is onwel geworden in die mate dat hij niet meer kan zetelen deze week.”

Het hof heeft zondagavond laat een nieuwe magistraat gevonden om het proces bij te wonen, maar het gevolg is wel dat het proces helemaal opnieuw moet beginnen. “Dat is een probleem, maar geen fundamenteel”, zegt voorzitter De Pauw. “Dat wil zeggen dat alles wat vrijdag plaatsvond opnieuw moet worden gedaan.”

De openbare aanklager gaat maandag opnieuw van start met het voorlezen van een – ingekorte versie – van zijn akte van beschuldiging. Later op de dag zal de moeder van Ferre met vertraging alsnog ondervraagd worden.