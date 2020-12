Goed nieuws, Louise heeft de intensieve zorg verlaten: “Ik was bang om te sterven”

De 11-jarige Louise uit de provincie Henegouwen is aan de beterhand. Het meisje raakte besmet met corona en dat mondde uit in de ontstekingsziekte PIMS (Pediatric inflammatory multisystem syndrome) of MIS-C.

Het is zeldzaam, maar niet onmogelijk: jonge kinderen of tieners die door corona in het ziekenhuis terechtkomen. Louise uit het Waalse Quévy raakte enkele weken geleden besmet. Aanvankelijk vertoonde ze geen symptomen, maar enkele dagen moest ze naar het ziekenhuis gebracht worden.

De mama van het meisje plaatste vorige week een foto op sociale media van Louise in haar ziekenhuisbed. Het beeld werd intussen al meer dan 10.000 keer gedeeld. “De beproeving die mijn dochter nu doormaakt, is het bewijs dat we dit virus niet lichtzinnig moeten opvatten en dat iedereen getroffen kan worden. Ik heb de indruk dat sommigen denken dat ze onaantastbaar zijn, maar dat is niet zo. Louise bewijst het tegendeel.”

Zaterdag heeft het meisje de afdeling intensieve zorg mogen verlaten, maar ze is er zich zeer van bewust dat ze door het oog van de naald is gekropen. “Ik was bang om te sterven”, zei ze bij RTL.