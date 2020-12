Overheid wil lockdownfeestjes strenger bestraffen: “Daar hangt wel een risico aan vast”

“Lockdownfeestjes moeten strenger bestraft worden.” Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Vandaag wordt bekeken of de boetes hoger worden en of overtreders meteen voor de rechtbank worden gedaagd. Alleen is de vraag of dat mensen wél zal afschrikken. “Het risico is dat mensen nog opstandiger worden”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent).