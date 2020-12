Bijna 400 journalisten in de cel in 2020: China spant de kroon en steeds meer vrouwen achter de tralies

Eind 2020 zitten wereldwijd 387 journalisten in de cel. Het aantal is het voorbije jaar redelijk stabiel gebleven, ondanks het hoge aantal willekeurige arrestaties in de coronacrisis. Dat blijkt uit de jaarlijkse balans van de ngo Reporters sans Frontières (Verslaggevers Zonder Grenzen).

Net als in 2019, toen 389 journalisten in de cel zaten wegens het beroep dat ze uitoefenen, zat meer dan de helft (61 pct) van alle gevangengenomen verslaggevers in vijf landen in de cel.

De meesten zitten achter de tralies in China (117), dan volgen Egypte (30), Saoedi-Arabië (34), Vietnam (28) en Syrië (27).

“Het aantal journalisten dat wereldwijd wordt vastgehouden, blijft op een historisch hoog niveau liggen”, stelt de ngo. En vrouwen, “steeds talrijker in het beroep, worden niet gespaard”, stelt secretaris-generaal Christophe Deloire in een mededeling. Volgens het rapport zijn momenteel 42 vrouwen van hun vrijheid beroofd, tegenover 31 in 2019 (+35 pct). Vier onder hen zitten in de cel in Wit-Rusland, waar massale protesten uitbraken na de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Aleksandr Loekasjenko won die, vrijwel zeker dankzij gesjoemel.

Daarnaast zitten veertien journalisten in de cel wegens hun verslaggeving over de coronacrisis, onder wie zeven in China. De ngo registreerde tussen februari en eind november “meer dan 300 incidenten die rechtstreeks verband hielden met journalistieke berichtgeving over de gezondheidscrisis”, waarbij bijna 450 journalisten betrokken waren. Tussen maart en mei waren er vier keer meer (willekeurige) arrestaties dan anders. “Wereldwijd hebben regeringen onafhankelijke verslaggeving over de gezondheidscrisis en de gevolgen ervan onderdrukt”, klinkt het in het rapport.

Verder worden minstens 54 journalisten momenteel gegijzeld in Syrië, Jemen en Irak. Dat aantal is het voorbije jaar wel licht gedaald, met 5 procent.

Tot slot zijn in 2020 vier journalisten vermist, terwijl er geen vermisten waren in 2019. Ze komen uit het Midden-Oosten, Sub-Sahara-Afrika en Latijns-Amerika.