Reddit koopt Tiktok-rivaal Dubsmash

Het Amerikaanse sociaal netwerk Reddit neemt de videoapplicatie Dubsmash, een concurrent van het Chinese Tiktok, over. Dubsmash, van origine Duits en gevestigd in New York, werd in 2014 gelanceerd. Na enkele moeilijke jaren groeide het uit tot het “nummer twee” op de videodeelmarkt, na Tiktok.

Financiële details werden niet bekendgemaakt. De overname is wel een signaal van de inspanningen die de grote techbedrijven doen om een deel van de Tiktok-markt in te palmen, nu het Chinese bedrijf in de Verenigde Staten onder druk staat. Ook Facebook zou geïnteresseerd geweest zijn in Dubsmash.

Reddit werd naar eigen zeggen overtuigd door het belang dat de videoapplicatie hecht aan diversiteit en minderheidsgroepen. Zo zou een kwart van de zwarte tieners in de Verenigde Staten op Dubsmash zitten, en zouden 70 procent van de gebruikers vrouwen zijn.

“Net zoals Reddit een plek is voor content die je nergens anders ziet op internet, is Dubsmash een platform voor creëerders en gebruikers die op sociale media ondervertegenwoordigd zijn”, aldus Reddit.

Dubsmash haalt naar eigen zeggen elke maand meer dan een miljard keer views.