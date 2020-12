Ambtenaar Stad Gent steelt 35.000 euro: “Ze wou zogezegd een fout in het systeem aantonen”

Gent - Een ambtenaar van Stad Gent stal 35.000 euro van haar werkgever. Lonen werden namelijk maanden dubbel gestort: naar de werknemer, maar ook naar zichzelf. De vrouw moest verschijnen voor de rechtbank van Gent, maar gaf verstek.

“Ze was verantwoordelijk voor het storten van de lonen, maar schreef deze bedragen dan dubbel over: naar de werknemer, maar ook naar zichzelf.” Zo omschreef de Gentse procureur de werkwijze van een ambtenaar van Stad Gent, die in totaal 35.000 euro stal.

De ambtenaar moest maandag verschijnen voor de Gentse rechtbank, maar gaf zelf verstek. “Ook tijdens haar verhoor reageerde ze gelaten op de feiten”, zegt de Gentse procureur. “Volgens haar wou ze zogezegd een fout in het systeem aantonen of wou ze de zwakheid van het systeem aantonen.”

Op 28 december valt het vonnis in de zaak. De ambtenaar riskeert nu een celstraf van één jaar en een boete van 800 euro. Stad Gent stelde zich tijdens de zitting burgerlijke partij. “De vrouw gaf aan dat ze het geld ging terugstorten, maar daar hebben wij nog niets van gezien”, zegt hun advocaat.