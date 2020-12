Grote mondiale storing bij Google: Gmail, Google Maps, YouTube en Google Drive werken niet of amper

Er is een storing aan de gang bij internetgigant Google. Onder meer Google Maps en Google Drive werken niet of amper. Ook YouTube, dat onderdeel is van Google, is momenteel niet beschikbaar. Over de oorzaak van het probleem is niets bekend. Het probleem is globaal.

De storing was in ons land kort na de middag al voelbaar. Intussen is ook op het dashboard van Google is te zien hoe (vrijwel) alle Google-producten met een storing te kampen hebben. Het gaat om Google Drive, Agenda, Docs, Hangouts, Cloud Search en vele andere services. Wie deze probeert te raadplegen krijgt een foutmelding.

Er wordt vanuit verschillende landen melding gemaakt van een probleem met de diensten van het moederbedrijf Alphabet. Onder meer in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en in de VS zouden verschillende diensten platliggen. Ook Netflix en Discord - die gebruikmaken van Google-diensten en -technologie - zouden getroffen zijn door de storing.

De Belgische woordvoerder laat weten dat Google het probleem onderzoekt. Verdere info is echter nog niet beschikbaar. Volgens een Nederlandse woordvoerder van Google lijken vooral diensten waarvoor ingelogd dient te worden getroffen door de storing. Zo kunnen gebruikers die al ingelogd zijn niet meer op YouTube komen, maar de videosite doet het prima in een browser waarop niet is ingelogd. Die omweg is echter niet mogelijk voor alle diensten: voor Google Docs of Gmail moet per definitie ingelogd worden.