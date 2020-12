Moeder van Ferre (8) ontkent moord op haar zoon: “Ik heb Ferre in de steek gelaten, maar ik heb hem die ether niet toegediend”

Zwevegem / Brugge -

“Ik heb er geen andere verklaring voor dan dat Ferre de ether zelf heeft ingenomen, maar ik heb het hem niet zien doen.” Op het etherproces in Brugge blijft moeder Ann Vandekerckhove (46) ondanks tegenstrijdige verklaringen bij haar standpunt dat ze haar zoontje (8) niet moedwillig heeft vergiftigd. “Ik heb heel veel spijt dat ik bezig was met die ether en dat ik er op het laatst niet voor hem was. Maar neen, ik heb het hem niet toegediend.”