Pornhub neemt drastische maatregel en verwijdert alle (!) video’s van anonieme gebruikers

De bekende pornosite Pornhub heeft maandag een drastische maatregelen aangekondigd: alle videomateriaal dat door niet-geverifieerde gebruikers opgeladen werd, is van de site verwijderd. Enkel nog video’s van professionele (en geverifieerde gebruikers) of geregistreerde amateurmodellen is nog te vinden op de site. Opvallend: in hetzelfde statement tackelt de site met beide voeten vooruit de organisaties die de problemen van Pornhub aangekaart hebben.

Eerder had Pornhub al aangekondigd dat het vanaf volgend jaar enkel nog content zou toelaten die opgeladen werd door ‘geverifieerde gebruikers’. Een gebruiker of ‘model’ is geverifieerd als Pornhub de identiteit en leeftijd van de oplader grondig gecontroleerd heeft. In geval de gebruiker een productiebedrijf is, dient deze verificatie om het bedrijf te kunnen responsabiliseren (en laten vervolgen) in geval het beelden van (kinder)misbruik, wraakporno of andere niet-consensuele beelden plaatst. De maatregel kwam er na een exposé van The New York Times waaruit bleek dat er heel wat illegale content te vinden valt op de site. Onder meer via codewoorden of via alternatieve spelling van zoektermen.

Nu gaat het bedrijf nog een stap verder. Want in een statement heeft Pornhub maandag aangekondigd alle content te verwijderen die opgeladen werd door ongeverifieerde accounts. “Dat wil dus zeggen dat élke video op Pornhub gemaakt werd door onze content partners (professionele bedrijven die moeten garanderen dat acteurs en actrices meerderjarig zijn nvdr.) of door leden van ons ‘model-programma’ (amateurs die zelf content produceren nvdr.). Die vereiste werd vooralsnog niet ingevoerd door andere platformen zoals Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat of Twitter.” Het is niet bekend om hoeveel content het gaat, maar gezien de aard van de site moet dit een enorm volume zijn.

The latest on our commitment to trust and safety.https://t.co/9Rf7I33wbC pic.twitter.com/xsmPg23zOq — Pornhub ARIA (@Pornhub) December 14, 2020

Verder in het statement zet de site frontaal de aanval in op enkele organisaties en ngo’s die de problemen van de site hebben aangekaart. “Het is duidelijk dat Pornhub aangevallen wordt omdat we een pornobedrijf zijn en niet vanwege onze policies of hoe we het doen in vergelijking met andere gelijkaardige sites.” Volgens de site wordt het ‘verzet tegen Pornhub’ geleid door The National Center on Sexual Exploitation (voorheen bekend als Morality in Media) en Exodus Cry/Trafficking Hub. Dit zijn organisaties die erop gebrand zijn om pornografie te verbieden (...) en om betaald sekswerk te verbieden. Hou in gedachte dat dit de mensen die zijn die al 50 jaar Playboy, LGBTQ-rechten, seksuele opvoeding, vrouwenrechten…. proberen te demoniseren.”

Tot slot noemt Pornhub zich een platform dat een grote “verantwoordelijkheid” draagt in het verbieden van illegaal videomateriaal.