Ivan Leko over tegenstander Rangers FC in de Europa League: “Zij zijn favoriet, maar we hebben zeker een kans”

Geroep en gelach op de Bosuil, nadat het balletje (met veel moeite) werd geopend en er Rangers FC op bleek te staan. Bestuur, staf, spelers van Antwerp: bijna iedereen vindt het de ideale loting. Ivan Leko op kop.

“A nice draw”, zo noemde de Kroatische coach het. “We hoopten vooraf op een ploeg die we aankonden. We kwamen sowieso tegen een reekshoofd uit, dus de tegenstander was sowieso favoriet. Dat is met Rangers ook het geval. Maar de favoriet wint niet altijd. Als mijn ploeg top is, hebben we sowieso een kans om door te gaan.”

Na José Mourinho neemt Leko het opnieuw op tegen een wereldbekende collega: Steven Gerrard, de voormalige skipper van Liverpool. “Hij doet het prima, echt. Ik zie die jonge coaches zoals hij en ook Frank Lampard graag bezig”, aldus Leko, voor wie het een eerste kennismaking met het Schotse voetbal wordt. “Maar als je klein bent en voetbal volgt, lees en hoor je natuurlijk veel over Celtic en Rangers. Dado Prso speelde ook bij Rangers toen wij ploegmaats waren bij de nationale ploeg. Hij vertelde altijd fantastische dingen over de club en de supporters. Laat ons hopen dat die supporters – de onze ook – straks welkom zijn.”

18 februari (in Antwerpen) en 25 februari (in Glasgow): noteer die data alvast. Dan vinden de twee wedstrijden van de 1/16de finales van de Europa League plaats. En wie weet kan de Great Old nadien alsnog tegen een klepper à la Manchester United, Milan of Napoli uitkomen.

