Man slaat zwangere vriendin in elkaar “omdat ze geen abortus wilde plegen”

Menen - Een dertigjarige man uit Menen is veroordeeld tot een effectieve celstraf van dertig maanden voor verschillende gewelddelicten. Een van de slachtoffers was een toenmalige vriendin. De vrouw werd in elkaar geslagen omdat ze weigerde abortus te plegen.

De dertiger F. M. uit Menen liep maandag zijn elfde veroordeling in tien jaar op. Hij kreeg een effectieve celstraf van dertig maanden omdat hij verschillende mensen sloeg. Tijdens twee relaties stelde hij zich bijzonder agressief op tegen zijn toenmalige vriendinnen.

Toen zijn toenmalige vriendin hem begin 2019 vertelde dat ze zwanger was van hem, werd hij woedend. “Hij eiste dat ze abortus pleegde”, aldus de procureur. De vrouw weigerde en verbrak de relatie. M. liet het er niet bij. Hij begon de vrouw te stalken en werd nog meerdere keren agressief. Toen de vrouw vier maanden zwanger was sloeg hij haar en greep haar ook bij de keel.

Een andere toenmalige vriendin werd met haar hoofd tegen de muur geslagen. Haar minderjarige dochter wilde haar mama helpen, maar werd door de beklaagde bedreigd met een mes. Na de breuk stalkte hij ook haar. Hij drong meerdere keren haar woning binnen en sloeg haar laptop in twee.

De man was niet alleen gewelddadig binnen relaties. Ook deelde hij klappen uit in het uitgaansleven. De politie kwam verschillende keren tussen. De agenten hadden de grootste moeite om hem in toom te houden. Volgens de verdediging was hij telkens onder invloed van drugs en is hij er ondertussen in begeleiding voor.