West-Vlaanderen voert mondmaskerplicht in op zeedijk tijdens kerstvakantie

Vanaf 19 december is het dragen van een mondmasker op de zeedijk opnieuw verplicht. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé maandag na overleg met de kustburgemeesters. De mondmaskerplicht komt er omdat er in de kerstvakantie extra volk wordt verwacht aan zee. De regel geldt tot en met 3 januari.

Net zoals tijdens de herfstvakantie, wordt tijdens de kerstvakantie het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht op de zeedijk. Daarmee willen de gouverneur en de kustburgemeesters inspelen op de verwachte drukte aan zee tijdens de vakantie. Ook wil de gouverneur zo streven naar uniformiteit in de coronaregels.

“Volgens de voorspellingen zullen vakantiewoningen opnieuw drukbezet zijn en worden ook heel wat tweede verblijvers verwacht aan zee. Om de veiligheid te garanderen, is een mondmaskerplicht dus nodig”, aldus Decaluwé. De mondmaskerplicht geldt opnieuw enkel in de zones bebouwde kom van de zeedijk. Wie op de zeedijk gaat sporten, zoals fietsen of lopen, hoeft geen mondmasker te dragen. Tijdens het eten, drinken, roken, liplezen of het snuiten van de neus, mag het mondmasker even worden afgezet.