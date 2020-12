Franse fiscus legt beslag op goederen van omstreden automagnaat Carlos Ghosn

De Franse belastingdiensten voeren een onderzoek naar de omstreden automagnaat Carlos Ghosn en meer bepaald naar zijn domiciliëring in Nederland. In het kader van dat onderzoek zou nu bewarend beslag zijn gelegd op een reeks goederen van Ghosn, voor een totaalbedrag van 13 miljoen euro, bevestigt een bron vertrouwd met het dossier.

Carlos Ghosn is de vroegere baas van Renault en Nissan en vestigde zo’n acht jaar geleden zijn domicilie in Nederland. Hierdoor moest hij veel minder belastingen betalen. Maar volgens de zakenman zelf wilde hij met zijn verhuis “een signaal van neutraliteit” geven. Vorig jaar, enkele maanden nadat hij bij Renault was vertrokken, opende de Franse fiscus een diepgaand onderzoek.

Ook in Japan ligt Ghosn onder vuur wegens financiële malversaties. Daar wordt hem onder meer verweten een groot deel van zijn vermogen niet aan de beursautoriteiten te hebben aangegeven. Ghosn zat maandenlang in voorgehechtenis, maar slaagde er ongeveer een jaar geleden in te ontsnappen en te vluchten naar Libanon. Hij beweert volledig onschuldig te zijn.

Volgens de Franse krant Libération heeft de Franse fiscus intussen al bewarend beslag gelegd op miljoenen aan goederen en bankrekeningen van Ghosn, waaronder een appartement in het chique 16de arrondissement in Parijs.