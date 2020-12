Man rijdt parkeerwachter aan na discussie over retributie in Bornem: “Wij worden elke dag uitgescholden, ik doe ook maar mijn job”

Bornem - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is maandag een man verschenen die een parkeerwachter opzettelijk zou hebben aangereden na een discussie over het niet betalen van een parkeerticket. De man ontkent de opzettelijke aanrijding en meent dat de parkeerwachter zich opzettelijk liet vallen. Het parket vraagt één jaar cel.

De feiten deden zich eind mei vorig jaar voor nadat de parkeerwachter in Bornem het voertuig van de zestiger had bekeurd. “Er was een discussie tussen de parkeerwachter en de echtgenote van de beklaagde, waarop de man zijn vrouw heeft aangemaand in te stappen en nadien de parkeerwachter opzettelijk aanreed”, zegt procureur Nele Van Looy. “Er is een onafhankelijke getuige en camerabeelden die het verhaal van de parkeerwachter bevestigen, toch beweert beklaagde dat hij de man niet aanreed maar dat die zich liet vallen. De man had eerder al twee keer gedreigd dat hij de parkeerwachter zou aanrijden en probeerde ook na de aanrijding weg te rijden maar werd dan tegengehouden door omstaanders. Ik vorder één jaar effectieve celstraf.”

Volgens de verdediging gebeurde de aanrijding, als die er al was, niet opzettelijk. “De vraag is vooral ‘werd de parkeerwachter geraakt door het voertuig van mijn cliënt of niet?’, stelde zijn advocaat. “Hij had teken gedaan dat de man opzij moest gaan en kreeg dan de indruk dat hij zich opzettelijk liet vallen. Je gaat niet bewust voor een vertrekkend voertuig staan. Ik vraag de vrijspraak op basis van twijfel.”

Volgens de parkeerwachter, die gelukkig niet gewond was, is hij vooral zeer hard geschrokken. “Wij worden elke dag uitgescholden, ik doe ook maar mijn job”, sprak hij. “Maar dit wil ik echt nooit meer meemaken, dat een verbale discussie zo uit de hand loopt.” Hij vraagt 850 euro schadevergoeding.

De rechtbank doet uitspraak op 11 januari.