Ben Weyts: “Verlenging van kerstvakantie? Neen, dat zou leerachterstand enkel vergroten”

Er kan geen sprake zijn van een verlenging van de kerstvakantie, zoals dat wel het geval was bij de herfstvakantie. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met de onderwijspartners en de virologen. De scholen gaan dus gewoon zoals gepland op maandag 4 januari opnieuw open.

“Ik wil geen verlenging van de kerstvakantie, zoals hier en daar geopperd wordt”, zegt Weyts. “Dat zou de leerachterstand enkel vergroten. We hanteren al heel lang strenge veiligheidsmaatregelen, en scholen zijn niet de motor van het virus. Laat ons er dus voor zorgen dat scholen niet nog meer dan vandaag het slachtoffer worden.”

De huidige maatregelen in het onderwijs blijven zeker in de eerste twee weken na de kerstvakantie (dus tot en met 15 januari) van kracht. Schoolteams moeten zich in de kerstvakantie dus niet voorbereiden op nieuwe maatregelen vanaf 4 januari.

Evaluatie

De onderwijspartners komen op zaterdag 2 januari opnieuw samen voor een nieuwe evaluatie van de situatie, aldus het kabinet van Weyts. “Dan wordt bekeken of er in de toekomst verstrengingen nodig zijn, dan wel of er opnieuw meer ruimte kan komen voor bijvoorbeeld meer contactonderwijs in de tweede en derde graad secundair onderwijs”, klinkt het.

“De keuzes die mensen maken tijdens de kerstvakantie zullen volgend jaar een impact hebben op de scholen. De onderwijspartners roepen dan ook iedereen op om de richtlijnen goed op te volgen en om tijdens de kerstvakantie ook geen buitenlandse reizen te maken als die niet strikt noodzakelijk zijn. Dat zal helpen om de scholen open te houden.”

Vakbonden: “Goede zaak dat we duidelijkheid hebben”

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de christelijke onderwijsvakbond COC, noemt het een goede zaak dat de scholen duidelijkheid hebben over de kerstvakantie. “Het is goed dat de scholen nu de kerstvakantie inkunnen met perspectief”, aldus Van Kerkhoven. “Iedereen hoopt het licht aan het einde van de tunnel te kunnen zien. Laten we hopen dat de vaccinatie snel kan opstarten en dat het onderwijs zo snel als mogelijk aan de beurt is.”

“We zijn in een penibele situatie terechtgekomen”, aldus nog Van Kerkhoven. Hij doelt op de coronacijfers die op een plateau zijn aanbeland. “Dat plateau brengt ongerustheid teweeg en ligt ook te hoog”, klinkt het. Voor de tussenevaluatie van 2 januari zijn de beslissingen afhankelijk van wat de mensen doen in de kerstvakantie, stelt hij nog. “Het is nu afwachten wat het effect van het heropenen van de winkels en het gedrag van de mensen in de kerstvakantie zal zijn. Hopelijk worden de maatregelen die er nu zijn, voldoende opgevolgd.”

“Goede beslissing”

Ook Marnix Heyndrickx, voorzitter van de liberale onderwijsvakbond VSOA Onderwijs, stelt dat met de beslissing stabiliteit is gegund aan het onderwijs. “Ik denk dat dit een goede beslissing is, tenzij er de eerstkomende dagen een spectaculaire verandering in de coronacijfers is”, aldus de voorzitter. Het belangrijkste is nu dat de maatregelen worden nageleefd. Die zijn ook van toepassing voor de klassenraden, eventuele deliberaties en het oudercontact, aldus Heyndrickx. “Dat moet digitaal. Voor ons is er geen enkel excuus om daarvan af te wijken.”

De voorzitter van VSOA Onderwijs verwacht dat de huidige maatregelen meer dan waarschijnlijk aangehouden worden op 2 januari. Als er toch versoepelingen zouden komen, wil de liberale onderwijsvakbond dat die op een centraal niveau worden beslist en niet op lokaal niveau.