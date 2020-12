Alweer bijna ton coke bestemd voor haven van Antwerpen onderschept: “Zware slag voor criminele milieu”

Antwerpen - In de haven van Posorja in Ecuador is zondag 930 kilogram cocaïne onderschept die bestemd was voor de haven van Antwerpen. Dat meldt het United Nations Office on Drugs and Crime.

“Het is duidelijk dat deze onderschepping wederom een zware slag heeft toegediend aan het criminele milieu”, aldus Bob Van Den Berghe van het VN-bureau. Het ‘Container Control Programme’ van de VN onderschepte in 2020 al 98 ton cocaïne in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. 68 ton (bij 147 verschillende inbeslagnames) was bestemd voor Europa, 24 ton (bij 46 verschillende inbeslagnames) voor België.

Foto: if