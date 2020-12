Een van de actiefste vulkanen van Europa spuwt opnieuw vuur: nabijgelegen dorpen bedekt onder laag as

De Etna op het Italiaanse eiland Sicilië is zondagavond opnieuw uitgebarsten. Iets na negen uur ’s avonds roerde de vulkaan zich en spuwde tot drie uur ’s ochtends rook, as en lava de lucht in. Door de uitbarstingen werden nabijgelegen dorpen bedekt met een laag as. De Etna is de na de Stromboli - ook een vulkaan op Sicilië - een van de meest actieve vulkanen van Europa, en zelfs van de wereld. Eind mei 2019 liet de Etna ook al van zich horen.