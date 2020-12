Vincent Kompany pleit voor beloftenteams in 1B: “Zo belangrijk voor ons voetbal en de Rode Duivels”

De Pro League buigt zich straks over het voorstel om meer beloftenteams in 1B én 1ste Amateur toe te laten. De grote clubs zijn daarvoor gewonnen. Anderlecht-coach Vincent Kompany benadrukte op zijn persconferentie alvast nog eens het belang van die beslissing. “Vandaag worden jonge spelers in 1A soms te snel afgeschreven”

Club NXT, de U23 van Club Brugge, spelen sinds dit seizoen aan in 1B. Als het plan wordt goedgekeurd treden vanaf volgend seizoen ook de beloftenploegen van Anderlecht, Genk en Standard toe tot 1B. Dan wordt er op dat niveau een competitie gecreërd van acht profclubs en vier beloftenteams. Antwerp, AA Gent en Charleroi gaan met hun U23 in 1ste Amateur voetballen. Wij legden het idee voor aan Vincent Kompany.

“Ik heb er al over gesproken, maar ga het nog eens doen omdat het zo belangrijk is voor de Belgische ploegen, voor ons voetbal in het algemeen en de nationale ploeg”, aldus Kompany. “In de Belgische eerste klasse spelen wellicht meer jonge spelers dan in de vijf grootste competities in Europa, maar al bij al draaien hier nog veel ploegen op ervaring. Daar is op zich niks mis mee, maar we moeten méér ruimte creëren voor jonge gasten om zich te toetsen op het allerhoogste niveau. Soms wordt er een jonge speler ingezet in 1A en als dat niet meteen lukt, wordt die direct afgestraft. Bepaalde jongens worden zo te vroeg afgeschreven, terwijl ze een trapje lager wel al aankunnen.”

Club NXT mag dit seizoen al proeven van het profvoetbal. Foto: BELGA

Club NXT

Club NXT staat in 1B wel allerlaatste met één zege en vier gelijke spelen in 14 matchen. Is het leerrijk om vrijwel elke week te verliezen. “Ik wil niet te veel spreken over de jeugd van Club Brugge. Ik zeg alleen: het leerproces wordt versneld als jonge spelers goeie trainingen krijgen en minuten maken op het hoogste niveau. Niemand leert als het alleen maar goed gaat. Het hardste aan profvoetbal is dat alles onder de loep wordt genomen. Als je in een jeugdmatch verkeerd gepositioneerd staat op corner, tilt niemand daar zwaar aan. Als het op profniveau echter om de knikkers gaat… Als dat soort positionele fouten punten kosten, wordt dat plots wel tot in de details geanalyseerd. Het draagt bij tot een snellere ontwikkeling.”

De profteams in 1B vinden wel dat hun competitie wordt verzwakt als er jeugdteams worden toegevoegd. Anderlecht pleit echter hard voor het plan. “De opleiding bij Anderlecht was altijd al goed”, besluit Kompany. “De jeugd van Anderlecht blijft de jeugd van Anderlecht. Ze zullen hun eigen verhaal en parcours wel maken.”