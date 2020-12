EINDEJAARSPOLL. Stem nu op het meest memorabele sportmoment van de voorbije 20 jaar

Het vermaledijde 2020 zit er bijna op, we tellen stilaan af naar 2021. Tijd om even terug te blikken op de voorbije 20 jaar, vonden we. We vroegen ons af, wat is nu het meeste memorabele Belgische sportmoment van de voorbije twee decennia? Onze redacteurs zorgden voor een top 20, en nu is het aan u, beste lezer. Welke sportmoment is voor u het meest legendarisch?