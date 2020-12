Verpleegster uit New York krijgt eerste coronavaccin in VS: “Proficiat VS! Proficiat WERELD!”

Een verpleegster uit New York heeft als eerste persoon in de VS een coronavaccin toegediend gekregen, nadat het land maandag startte met de toediening van het Pfizer/BioNTech-vaccin. De eerste doses zijn bestemd voor mensen die werken in de gezondheidszorg en oudere mensen in woon-zorgcentra.

De eerste prik was voor een verpleegster van een Joods medisch centrum in New York. De injectie werd live op televisie uitgezonden. “Ik voel me goed en wil graag alle eerstelijnswerkers en al mij collega’s bedanken”, verklaarde Sandra Lindsay. “Ik ben hoopvol vandaag, opgelucht. Ik hoop dat dit het begin van het einde van een zeer pijnlijke periode is.”

“Eerste vaccin toegediend. Proficiat VS! Proficiat WERELD!”, liet president Donald Trump op Twitter weten.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

De Amerikaanse autoriteiten gaven onlangs groen licht voor het vaccin. Daarna kwam een enorme distributieoperatie op gang om het vaccin naar ziekenhuizen te brengen. De Amerikaanse regering heeft 100 miljoen dosissen van het Pfizer/BioNTech-vaccin besteld, goed voor 50 miljoen Amerikanen. Grote hoeveelheden van het vaccin zijn maandag aangekomen op 145 locaties door het land.

Cuomo: “Licht aan het einde van de tunnel, maar die is nog lang”

De mensen die werken in de gezondheidssector komen als eerste aan beurt. Gouverneur van New York Andrew Cuomo benadrukte maandag dat mensen die in de zorg werken helden zijn die tijdens de pandemie blijk hebben gegeven van moed.

Cuomo benadrukte dat het nog maanden kan duren voordat iedereen die een groot risico loopt, ingeënt kan worden. “Er is licht aan het einde van de tunnel, maar de tunnel is nog lang”, aldus de gouverneur. Hij riep de Amerikanen op om de maatregelen ook tijdens de eindejaarsperiode te blijven volgen.

De VS worden zwaar getroffen door het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie zijn in het land al meer dan 16 miljoen mensen besmet geraakt. In totaal zijn nu al bijna 300.000 mensen gestorven door Covid-19.

In Groot-Brittannië wordt het Pfizer/BioNTech-vaccin al sinds vorige week toegediend. De landen van de Europese Unie wachten nog op goedkeuring van het middel door de Europese autoriteiten. Die willen op 29 december uitsluitsel geven over toelating op de Europese markt.