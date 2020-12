Kiescollege stemt vandaag over nieuwe Amerikaanse president: kiesmannen in Michigan krijgen bewaking

De kiesmannen in de Amerikaanse staat Michigan zullen een politie-escorte krijgen als zij maandag hun stem uitbrengen op Joe Biden als volgende president van de Verenigde Staten. Dat melden Amerikaanse media. Leden van de activistische beweging ‘Stop the Steal’, die Donald Trump aan de macht wil houden, zeggen dat ze zullen protesteren voor het Capitool in de staat.

De zestien kiesmannen van de staat Michigan zullen er maandag certificaten ondertekenen waarin ze hun steun aangeven voor Joe Biden als president en Kamala Harris als vicepresident. Ze krijgen extra bescherming op het moment dat ze naar het Capitool in de hoofdstad Lansing met de auto rijden. Voor zover bekend is het de eerste keer in de geschiedenis van de staat dat er extra beveiliging voor de stemming is ingezet.

Biden won Michigan met meer dan 154.000 stemmen, maar tientallen gewapende ‘Stop the Steal’-demonstranten gingen afgelopen zaterdag naar het huis van staatsminister Jocelyn Benson en riepen scheldwoorden totdat de politie arriveerde.

Kiescollege

In de VS gaan stemmen van burgers niet direct naar een presidentskandidaat, maar naar de 538 kiesmannen. Die worden per staat toegekend met een ‘winner takes all’-principe. De kiesmannen brengen maandag hun stem uit op een van de twee presidentskandidaten in hun eigen staat. De uitslag van de verkiezingen wordt dan op 6 januari officieel bekrachtigd. De Democratische uitdager en aanstaand president Joe Biden heeft 306 kiesmannen toegewezen gekregen, president Donald Trump staat op 232.