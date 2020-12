Kamercommissie Gezondheid keurt wettelijk kader voor inzet van sneltesten goed

De Kamercommissie Gezondheid heeft maandag het licht op groen gezet voor de inzet van snelle antigeentesten in de coronateststrategie. Alles is in principe in gereedheid gebracht om sneltesten buiten de labo-omgeving te kunnen inzetten, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De Kamercommissie Gezondheid boog zich maandagvoormiddag over een wetsvoorstel van de meerderheid dat de inzet van snelle antigeentesten regelt. Die testen kunnen binnen het uur de eiwitten van het coronavirus opsporen, een pak sneller dan de klassieke PCR-testen. De tekst regelt onder meer wie die testen mag verdelen en wie ze mag afnemen. Het gaat om een serie noodmaatregelen, die enkel van toepassing zijn zolang de coronacrisis duurt.

Concreet zullen enkel geregistreerde distributeurs of de overheid de antigeentesten ter beschikking kunnen stellen, en dat alleen aan triage- en afnamecentra, labo’s, ziekenhuizen of artsen. Detailhandelaars of apothekers mogen geen sneltesten verkopen. Daarop staat een celstraf of een fikse geldboete. Ook scholen of woonzorgcentra kunnen de testen inzetten, maar dan moet de overheid die leveren aan de coördinerende arts of schoolarts.

Bovendien kunnen enkel daarvoor bevoegde personen, zoals artsen of verpleegkundigen, de sneltesten afnemen. Dat moet gebeuren in een lokaal met een goeie luchtcirculatie en andere hygiënemaatregelen. De resultaten gaan verplicht naar Sciensano. Een test kost maximaal 16,72 euro en wordt terugbetaald door het Riziv als ze is aangevraagd door een arts, of als de patiënt een geldige coronatestcode heeft ontvangen.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel een luik over de registratie en verwerking van de coronavaccins, het sluitstuk van de vaccinatiestrategie. De vaccins zullen verplicht geregistreerd moeten worden en zullen enkel door of onder toezicht van een arts of verpleegkundige toegediend kunnen worden.

Het voorstel kreeg maandag unaniem groen licht in de Kamercommissie Gezondheid, op een onthouding van PVDA na, en moet nu nog langs de plenaire vergadering passeren.

Kritiek

Volgens PVDA-Kamerlid Sofie Merckx moest het wettelijk kader rond sneltesten al veel eerder geregeld zijn en heerst er onduidelijkheid omdat alles nu dringend via het parlement moest passeren. Kathleen De Poorter (N-VA) pleitte er dan weer voor om apothekers sneltesten te laten verkopen aan bijvoorbeeld artsen, en stelde zich vragen bij de voorziene strafmaat. “Een celstraf voor apothekers die een sneltest verkopen, dat hoort toch thuis in het rijtje van maatregelen die er een politiestaat van maken”, zei ze. Ook Vlaams Belang-politica Dominiek Sneppe vond de strafmaat “niet in verhouding tot die op andere misdrijven”.

Eens alles rond is kunnen snelle antigeentesten buiten de labo-omgeving worden ingezet, zegt minister Frank Vandenbroucke. “Alles is in gereedheid gebracht om te starten met de toepassing van sneltesten. Ze bieden een perspectief om preventief te screenen met het oog op voldoende zekerheid dat in een groep het risico op besmetting zeer klein is.”

Andere mogelijkheden worden nog verkend via pilootprojecten, aldus de sp.a-vicepremier. Deze week gaat al een grootschalig proefproject met sneltesten van start bij patiënten met coronasymptomen in een aantal huisartsenpraktijken en test- en triagecentra. De bedoeling is om dat vanaf januari op grote schaal uit te rollen.

Hoofdindiener Karin Jiroflée (sp.a) noemt het wetsvoorstel een “stevige onderbouw voor de weg uit deze impasse”. “De sneltests zullen ervoor zorgen dat we kort op de bal kunnen spelen en eindelijk sterk en adequaat aan brononderzoek en contactopsporing kunnen doen.”