Meer dan 100 mensen voor rechter na lockdownfeestjes: “Ja, we waren met te veel, maar een feestje kan je dat toch niet noemen?”

Antwerpen -

In Antwerpen willen ze een punt maken, zo kort voor kerst: geen feestjes meer. Dus mag een stoet jongelingen voor de politierechter komen uitleggen waarom ze lockdownfeestjes organiseerden. Hier was het een bescheiden etentje, daar een verkleedfuif, dan een hotelkamerparty met lachgas. Prijs van zo als voorbeeld te dienen: tot 4.000 euro boete en drie maanden cel. “Maar dat was ik niet op dat feestje, mevrouw de rechter. Het was mijn tweelingbroer.”