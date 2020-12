23 Belgische nieuwkomers krijgen Michelin-etiket ‘Bib Gourmand’, 7 restaurants uit Vlaanderen bekroond

Michelin heeft 23 nieuwe Belgische restaurants het ‘Bib Gourmand’-etiket toegekend, dat gegeven wordt aan restaurants die “een onweerstaanbare verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier aanbieden”. Zeven nieuwkomers komen uit Vlaanderen.

Inspecteurs van Michelin keurden de afgelopen maanden restaurants in heel België en belonen nu 23 nieuwe restaurants uit ons land met het ‘Bib Gourmand’-label. Daarmee wil het bedrijf “smulpapen doorheen heel de Benelux” gidsen naar restaurants die “een onweerstaanbare verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier aanbieden”.

“We zijn met de nodige empathie te werk gegaan, en hebben rekening gehouden met de uiterst ingewikkelde context”, zegt Werner Loens, directeur van de Michelingidsen in de Benelux. “Tot onze tevredenheid merken we dat het doorzettingsvermogen en vooral het talent van de chefs de bovenhand heeft genomen. Ze lieten het kopje niet hangen, integendeel! Ik herhaal het graag: chefs zijn brengers van geluk. En die rol zullen ze in 2021 meer dan ooit vervullen.”

Voor België gaat het om 23 nieuwe adresjes, waarvan 7 in Vlaanderen. “Chinees smullen bij Ni Shifu in Antwerpen, genieten van ambiance en authentieke gerechten bij De Lieve in Gent of ongedwongen gastronomie bij Gastrobar Hop in Leuven? De Bib Gourmand heeft voor ieder wat wils”, jubelt Michelin.

De volledige lijst:

Vlaanderen:

Ni Shifu (Antwerpen)

Biestro H-eat (Bornem)

de Lieve (Gent)

Gastrobar Hop (Leuven)

Tapa Ti (Sterrebeek)

Amu (Turnhout)

De Farmasie (Vosselaar)

Brussel:

Le Coq en Pâte (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Le Tournant (Elsene)

Wallonië:

abCd (Beauraing)

Cul de Poule (Binche)

Chez Louis (Glimes)

La Table de Manon (Grandhan)

l’Epicurien (Herve)

Masu (Bergen)

Les Potes au Feu (Namen)

L’Entre D’Eux (Pont-à-Celles)

L’Incontournable (Rochefort)

L’O de Source (Sart)

La Petite Gayole (Thuillies)

Au Dos de la Cuillère (Verviers)

Felicità (Waterloo)