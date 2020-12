Club Brugge gelooft in mooi Europa League-verhaal, maar is op z’n hoede voor stugge Oekraïeners: “Dynamo is verwittigd na vorig seizoen”

Niet de meest sexy loting, maar wel een haalbare. Bij Club Brugge geloven ze voluit in een 1/8ste finale van de Europa League - en misschien wel mee. Dynamo Kiev is namelijk geen Manchester United of Salzburg. Toch blijven Clement en zijn spelers op hun hoede. “Het is een zware brok, en ze zijn verwittigd na vorig jaar”, zegt de Brugse coach.

Club Brugge en Dynamo Kiev hebben recente geschiedenis: in de zomer van 2019 stuurde Club de Oekraïeners naar huis in de kwalificaties voor de Champions League. Thuis werd het 1-0, daar speelde Club 3-3 na een spektakelmatch. “We hebben ze toen uitgeschakeld, maar makkelijk was dat niet”, aldus Clement. “Dit is niet de meest sexy loting, zowel sportief als praktisch. En Dynamo is ook verwittigd na vorig seizoen. Nu hebben ze Gent uitgeschakeld met een doelpuntensaldo van 5-1, en ook AZ ging voor de bijl. Volgens mij is dit een ploeg van ons niveau.” Maar ook Club is gegroeid als ploeg: dat bewezen de acht punten in de recente Champions League-campagne. “De kleine details moeten nog beter. Rode kaarten op een slecht moment, of onze efficiëntie. En ons baltempo moet hoger, want Dynamo was vooral een sterke counterploeg die de tegenstander opwachtte.”

Spelers zien het zitten: “Goeie herinneringen”

Geen Europese klepper, wél een zwaar Oost-Europees blok dat voor de bijl moet. Leuk is anders voor de spelers. Mats Rits was er vorig seizoen ook bij toen Club doorstootte tegen Dynamo Kiev. “Het is niet speciaal een voordeel dat we ze kennen. In de Europa League tref je allemaal goede tegenstanders. Maar we hebben er absoluut vertrouwen in”, aldus Rits. “Dynamo staat eerste voor Shakhtar, maar ook wij doen het goed in de competitie. We hebben vertrouwen in onze eigen kwaliteiten. En daarom moeten we vol voor de kwalificatie gaan. Onze goede CL-campagne moeten we nu doortrekken in de Europa League.”

Ook Noa Lang, sinds oktober de nieuwe smaakmaker van blauw-zwart, weet dat Kiev geen hapje wordt. “Ze hebben AZ Alkmaar uitgeschakeld”, weet de Nederlander. “Het is een interessante loting, al ken ik Dynamo verder niet zo goed. Het worden lastige wedstrijden. De Champions League was voor ons heel leerrijk: we hebben daar mooie matchen kunnen spelen. Die ervaring moeten we nu vertalen naar de Europa League en daar laten zien waarom we bijna door waren in de CL.” Lang droomt nu al van een mooi verhaal in de EL. “Of we ver kunnen raken? Natuurlijk, je moet daar in geloven. Laat ons gewoon stap voor stap gaan, en eerst Kiev aanpakken. We hebben er alleszins alle vertrouwen in.” Dat Club straks eerst uitspeelt, is zelfs zonder fans een pluspuntje volgens de ex-Ajacied. “Eerst uit spelen is over het algemeen altijd prettiger, maar in principe hoeft het niet veel uit te maken. Er is toch geen publiek. De beslissende wedstrijd thuis afwerken blijft wel lekker.”

