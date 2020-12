Kiesmannen in Vermont trappen stemming voor nieuwe Amerikaanse president af: eerste drie stemmen voor Joe Biden

De kiesmannen van de kleine noordoostelijke Amerikaanse staat Vermont hebben maandag de stemming van het Kiescollege afgetrapt. De drie kiesmannen van Vermont werden beëdigd en hebben in overeenstemming met de uitslag van de verkiezingen hun stem uitgebracht voor aanstaand president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris.

De korte ceremonie werd voorgezeten door de staatssecretaris van Vermont Jim Condos, die verantwoordelijk is voor de verkiezingen in de staat. In alle 50 staten en Washington zullen in de loop van de dag de kiesmannen hun stem uitbrengen.

De stemming van de kiesmannen is normaal gezien een formaliteit. Bij deze verkiezingen liepen de spanningen echter hoog op omdat huidig president Donald Trump zijn verkiezingsnederlaag blijft ontkennen en blijft beweren dat er sprake is van grootschalige verkiezingsfraude.

In de VS wordt een president niet rechtstreeks gekozen. De winnaar is degene die minstens 270 kiesmannen voor zich krijgt door middel van een ‘winner takes all’-principe per staat. De Democratische uitdager en aanstaand president Joe Biden heeft 306 kiesmannen toegewezen gekregen, president Donald Trump kreeg er 232. De uitslag van de verkiezingen wordt op 6 januari officieel bekrachtigd.