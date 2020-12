De sportartikelenfabrikant Adidas overweegt een verkoop van zijn Amerikaanse dochter Reebok.

Het Duitse concern werkt aan een nieuwe strategie voor de volgende vijf jaar en daarbij is het nog geen uitgemaakte zaak of dat met of zonder Reebok zal zijn. Een beslissing wordt tegen 10 maart verwacht, bij de bekendmaking van de nieuwe strategie.

Reebok is al jaren in herstructurering. Het merk werd in 2006 overgenomen door Adidas, maar kon de verwachtingen nooit waarmaken.