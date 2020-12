“Saoedische tanker doelwit van terreuraanval”

Saoedi-Arabië zegt dat een tanker die maandag voor anker lag in de haven van Jeddah, geraakt is door een boot met explosieven bij een terroristische aanval. Dat meldt het ministerie van Energie.

Er brak een kleine brand uit op het schip, maar er vielen geen gewonden en de schade was beperkt, zegt een woordvoerder van het ministerie in een mededeling aan het Saoedische staatspersagentschap SPA.

Eerder op maandag zei rederij Hafnia dat een van haar olietankers tijdens het lossen in de haven van Jeddah was geraakt door een onbekende “externe bron”, die een explosie en daaropvolgende brand aan boord veroorzaakte. Ook Hafnia meldde dat er geen gewonden vielen.

“Het kan zijn dat er olie uit het vaartuig is gevloeid, maar dat is niet bevestigd en de instrumenten geven momenteel aan dat het oliepeil aan boord op hetzelfde niveau ligt als voor het incident”, luidt het in een mededeling van de rederij.

De BW Rhide, een tankschip dat onder de vlag van Singapore vaart, is eigendom van Hafnia, dat deel is van de BW Group.

De oliesector in Saoedi-Arabië is regelmatig het doelwit van aanvallen. Een maand geleden vond voor de haven van al-Shuqaiq, in het zuiden van het land, nog een ontploffing plaats op een Griekse tanker. De Saoedische overheid heeft in het verleden Houthi-rebellen uit buurland Jemen verantwoordelijk gehouden voor aanvallen op tankers en infrastructuur.