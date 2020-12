Man verduistert 200.000 euro van gehandicapte dochter om appartement te kopen

Kortrijk - Een man wordt er voor de rechtbank in Kortrijk van beschuldigd zo’n 201.000 euro van zijn gehandicapte dochter te hebben gestolen. Door een medische fout bij de geboorte was het meisje zwaar gehandicapt. Het geld van de verzekering gebruikte de vader om een appartement in Marokko te kopen.

Na een medische blunder hadden het slachtoffer en de ouders een schadevergoeding van zo’n 220.000 euro ontvangen van de verzekeringen. Dat geld was bedoeld om de medische kosten voor het slachtoffer te betalen. Beide ouders waren beheerder van de rekening, maar volgens de moeder werd zij hiervan nooit op de hoogte gebracht.

“Het meisje overleed in 2015. Na de scheiding bleek dat de beklaagde een goede 200.000 euro van de rekening had gehaald voor zijn eigen uitgaven”, aldus de advocaat van de tweede dochter en de ex-echtgenote van de man. “Hij kon slechts van 19.000 euro bewijzen dat dit voor de verzorging van zijn gehandicapte dochter was gebruikt, de rest van het bedrag werd in schijven cash afgehaald.”

Toen het koppel bij de notaris langsging om een inventaris op te maken van de bezittingen, verklaarde hij dat er niets werd verduisterd, maar volgens het openbaar ministerie gebruikte hij het geld van de verzekering om een appartement in Marokko te kopen. Voor het misbruik van vertrouwen en de meineed riskeert hij een celstraf van 5 maanden met uitstel en een boete van 100 euro. Het vonnis volgt op 4 januari.