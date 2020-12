Zeven jaar cel voor dader van steekpartij in Londense moskee

Een 30-jarige dakloze man is maandag veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en drie maanden voor een steekpartij in een moskee in Londen. Na die zeven jaar en drie maanden geldt een voorwaardelijke vrijlating van vier jaar.

Daniel Horton stak in februari in de moskee de muezzin neer, die gelovigen oproept te komen bidden. De man raakte gewond, maar kon al snel het ziekenhuis verlaten.

Horton, die het slachtoffer kende omdat hij de moskee al enkele jaren bezocht, pleitte voor een rechtbank in Londen schuldig voor het veroorzaken van een zwaar lichamelijk letsel en het bezit van een scherp voorwerp.

Het slachtoffer vindt het volgens de procureur sinds de aanval moeilijk om met zijn rug naar de gelovigen te staan en is bang om aangevallen te worden. Hij heeft ook last van slaapproblemen en zijn stem is aangetast.

Het motief van de dader blijft onduidelijk. Hij zegt dat hij het slachtoffer niet wilde doden, maar hem en zijn medestanders wilde waarschuwen. Meer duidelijkheid daarover gaf Horton niet.