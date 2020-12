Gérard Houllier keek eerder al de dood in de ogen en genoot van de laatste vijftien jaar: “Alles was een bonus”

Gérard Houllier overleed maandag op 73-jarige leeftijd. Tijdens zijn carrière als trainer won hij onder meer drie Franse landstitels (een met Paris Saint-Germain, twee met Olympique Lyon) en de UEFA Cup met Liverpool. Zijn grootste overwinning boekte hij in 2005 door de dood in de ogen te kijken, maar “gewoon” terug te keren als manager van Olympique Lyon. Verslaggever Jeroen Kapteijns zocht hem een jaar later op. Lees zijn interview van bijna vijftien jaar geleden (gepubliceerd op 18 februari 2006) hieronder terug.