Gevangenenruil tussen Azerbeidzjan en Armenië gestart na conflict over Nagorno-Karabach

Zowat een maand na het einde van de gevechten in de enclave Nagorno-Karabach is de gevangenenruil tussen Armenië en Azerbeidzjan gestart, zo meldt Azerbeidzjan.

De bevoegde autoriteiten in hoofdstad Bakoe heeft maandag de namen gepubliceerd van twee Azerbeidzjaanse krijgsgevangenen die naar hun thuisland zijn teruggekeerd. Hoeveel gevangenen in totaal zullen geruild worden, is niet bekendgemaakt. De Armeense autoriteiten gaven vooralsnog geen commentaar.

De recente oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië over Nagorno-Karabach brak uit op 27 september en duurde tot 9 november. Azerbeidzjan kon grote delen van het gebied heroveren op Armenië. In totaal stierven aan beide zijden meer dan 4.600 mensen, overwegend soldaten.

Nagorno-Karabach is een bergachtig gebied met een overwegend Armeense bevolking dat zich in de jaren 90 afscheidde van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de enclave in Azerbeidzjan, economisch en militair gesteund door Armenië, is niet erkend door de internationale gemeenschap.