Oekraïne wil ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl laten erkennen als werelderfgoed

Oekraïne wil de ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl laten erkennen als werelderfgoed bij Unesco, de culturele organisatie van de Verenigde Naties. De kerncentrale werd in april 1986 verwoest door een meltdown waardoor een radioactieve wolk was vrijgekomen en straling veroorzaakte in een groot gebied in het huidige Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland.